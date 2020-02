Netflix renueva a "Sex Education" para una tercera temporada

Aunque se venía venir, faltaba la confirmación oficial por parte de Netflix, quien finalmente la realizó este lunes.

La exitosa serie "Sex Education" fue renovada para una tercera temporada.

Protagonizada por Emma Mackey, Asa Butterfield y Gillian Anderson, esta producción se ha convertido en una de las producciones favoritas de la audiencia.

let’s talk about sex baby, let’s talk about season 3 (of Sex Education) pic.twitter.com/qvRIiXwp9B