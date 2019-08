Quinta temporada de "Peaky Blinders" ya tiene fecha de estreno

La popular serie "Peaky Blinders" de la cadena británica BBC reveló la fecha de estreno de su quinta temporada a nivel mundial.

En julio pasado se mostraron las primeras imágenes de la última temporada de la producción emitida a través de la BBC en el Reino Unido.

La plataforma de streaming Netflix anunció que la serie será estrenada a nivel mundial el próximo 4 de octubre.

For all our fans outside the UK, we can confirm that #PeakyBlinders Series 5 will be available on @netflix internationally from Friday 4th October. pic.twitter.com/yRsNhGfzDW