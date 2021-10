Revelan el line-up del Super Bowl 2022: Snoop Dogg, Eminem y Kendrick Lamar se presentarán

Pepsi y la NFL dieron a conocer los artistas que participarán del popular espectáculo de medio tiempo del torneo de fútbol americano Super Bowl, que ambas marcas se encuentran preparando para el próximo año.

Entre los artistas de renombre mundial que figurarán en la lista del esperado acontecimiento, se encuentran los raperos de ese mismo país Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar y Dr. Dre, además de la cantante de R&B Mary Jane Blige.

Con una foto de todos las estrellas, la compañía de refrescos auspiciadora del mega evento dio a conocer la noticia a través de una publicación desde su cuenta oficial de Twitter.

"43 Grammys, 19 álbumes número 1, cinco épicos creadores de hits y un escenario para el show de medio tiempo del Super Bowl LVI", aparece en el posteo.

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums, 5 epic hitmakers and 1 stage for the #SBLVI #PepsiHalftime show. 🎤🤘@nfl @rocnation @nbcsports @drdre @eminem @snoopdogg @maryjblige @kendricklamar pic.twitter.com/C3bh8TdX3a