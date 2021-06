Tras la declaración que el actor Luis Gnecco subió a sus redes sociales por el proceso judicial que enfrenta por violencia intrafamiliar, un grupo de actrices llegó hasta su cuenta de Instagram para defenderlo. "Que todo se resuelva del modo que debe ser y no por redes sociales", escribió Loreto Aravena, mientras que su ex compañera en "Got Talent", Carolina Arregui, pidió que "lo que está ocurriendo se esclarezca y resuelva de la mejor forma". Luz Valdivieso también dejó mensajes de apoyo a Gnecco.

LEER ARTICULO COMPLETO