Actriz de Bridgerton, Ruby Barker, se sincera sobre su salud mental: Fue internada en un hospital psiquiátrico

La actriz británica Ruby Barker, actriz del drama de época "Bridgerton" decidió ser franca con respecto al estado de su salud mental y a través de un video publicado en sucuenta de Instagram, hizo pública su internación en un centro de salud mental.

"Siento que no he sido completamente honesta, así que esto es para mis seguidores. Es tiempo de ser transparente. Estoy luchando desde Bridgerton, así que esta es la verdad. Gracias por el apoyo, su amor me sostiene fuerte", introdujo en el registro compartido el viernes recién pasado.

Además de hacer visible su lucha en contra la autoexigencia, quien interpreta a Marina Thomson en la serie, además aconsejó a usuarios que están pasando por una situación parecida a la de ella.

"La gente siempre me decía que no fuera tan dura conmigo misma, y nunca supe realmente lo que eso significaba", dijo, al asegurar que ya se encuentra mejor. "Y quiero animar a otros: si están luchando, por favor, háganse un favor. Tómense un descanso, dejen de ser tan duros con ustedes mismos", indicó.