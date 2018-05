Actriz de "Papi Ricky" contó episodios de acoso que vivió en televisión

En medio de las acusaciones contra Herval Abreu, algunas actrices han decidido entregar su testimonio bajo la iniciativa "no callar".

Una de ellas fue Arantxa Bodenhöfer, actriz que fue parte del elenco de la teleserie de Canal 13, "Papi Ricky".

La intérprete utilizó su cuenta de Instagram para contar que ex colegas distintos le ofrecieron intercambiar con ella una cita y así, considerarla en futuros proyectos.

"Me pasó (en un canal de televisión) 2 veces con dos hombres distintos. El primero me ofreció salir con él a comer para poder seguir con mi contrato y me hablaba de sus ganas de tener sexo (mientras trataba de abrazarme tocando mis manos). El segundo, me dijo que un personaje era mío, pero debía ir a hablar con él a la playa el fin de semana. No hice nada con ninguno y al parecer nuevamente fui reprobada", sostuvo.

Esta historia la complementó con otro fuerte suceso que vivió mientras estudiaba en la universidad. "Un día un profesor me obligó a desnudarme delante de todos mis compañeros, después de haberle pedido cambiarme de ropa, al tener el valor (pero tiritando) de decirle que no lo haría, me amenazó con reprobar el ramo y así lo hizo".

Finalmente explicó sus motivos para no contar estos hechos de acoso antes."Yo estaba empezando, era chica, los miedos eran enormes de que esto pudiese interferir en mi carrera como actriz, así que lo callé. Mi familia siempre supo porque a veces cuando uno pasa por esto cree que no es verdad lo que pasó, que uno se lo inventó, que quizás exageró y no es así".