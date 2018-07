Álvaro Salas y demanda por paternidad: Atentan contra mi honra

Álvaro Salas rompió el silencio luego de la demanda por paternidad presentada en el Tribunal de Familia de San Bernardo.

Como informó La Cuarta, la demandante es una mujer de 44 años, llamada Soledad, quien hace 17 años tuvo una relación con el artista de la que nació un hijo.

A través de un comunicado que divulgó el programa "Intrusos", el humorista dijo lo siguiente: "A partir del 9 de julio del presente se ha desatado una dinámica informativa, cuyos elementos atentan contra mi integridad, mi honra y la de mi familia".

"Los hechos que se están ventilando en estos días, no dicen relación alguna con lo que se indica en la demanda presentada en el Juzgado de Familia de San Bernardo. En virtud de ese hecho, y en relación al carácter reservado de ese proceso judicial, conforme a lo que indica el Artículo 197 del Código Civil, no me voy a referir a los dichos que circulan, a la espera de lo que dictamina ese proceso judicial", complementó.

De todas formas, el comediante dijo que "soy el principal interesado en que la justicia resuelva esta situación y para ello, voy a prestar toda la colaboración que corresponde".