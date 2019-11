Andrei Hadler tras renunciar a "Rojo": "Ya no servía para competir"

El pasado lunes se vivió uno de los momentos más inesperados desde que comenzó el "Gran Rojo", la competencia que reúne a los competidores de todas las generaciones post regreso del espacio.

En pleno duelo de eliminación entre Luis David Zapata y Andrei Hadler, este último decidió renunciar tras una reñida votación."Siento que ya cumplí un ciclo acá en Rojo y voy a dejar el programa por mi propia voluntad", dijo el cantante.

Palabras que extendió en conversación con LUN, explicando su decisión. "Decidí renunciar en el minuto en que sucedió todo lo de la eliminación. Fueron muchos factores: la contingencia social, la angustia, la frustración. Siento que no estaba dando mi ciento por ciento y que ya no servía para competir. No fue por alguna pelea, yo no me llevo mal con nadie".

"Me falta encontrarme a mí mismo y hacer lo que realmente quiero. Mi sello vocal es algo de lo que debo sacar provecho y estoy trabajando en mi música", complementó.

Finalmente, al ser consultado sobre los premios en dinero que decidió abandonar, fue claro. "Es plata. Nunca me importó el premio sino dar un show bonito, prolijo, un show que varias veces me frustró".