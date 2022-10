La ex chica reality Angélica Sepúlveda respondió a una usuaria que la criticó por publicar un video usando un bikini amarillo en su Instagram. “Pork se muestra así??? Está promoviendo una marca de traje de baño… oh k???…”, le escribieron. El comentario fue rápidamente respondido por Sepúlveda: “¿Qué promuevo???? Nada, solo muestro cuánto ha aumentado mi cuerpo con el gym, estuve en talla 34 y ahora 38. Quise mostrarme desnuda (algo común en mí), pero Instagram (y unas cuantas personas delicadas) no lo permiten. Que tengas un hermoso día”.

