Arturo Longton reveló su fuente de ingresos: "¿Quién dijo que no trabajaba?"

Arturo Longton puso fin (con mucho humor) a uno de los mayores mitos de la televisión y reveló que encontró trabajo.

Mediante un mensaje en sus redes sociales el ex chico reality contó que es gerente de ventas en Pro Gym Equipment, un emprendimiento que vende máquinas a gimnasios.

De hecho, compartió en sus historias de Instagram un video desde una sucursal en Viña del Mar equipada con máquinas de su empresa.

"No po, si esa es tu gracia, no trabajar" y "Dejaste de ser mi ídolo... no trabajar era la gracia", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores entre risas.

Él mismo respondió con humor ante un usuario que le dijo "una leyenda no trabaja".

"Una leyenda solo parte de District Sales Manager", replicó Longton.