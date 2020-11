Asif Kapadia, el hombre detrás del elogiado documental de Maradona: "El mejor de todos los tiempos"

Fue en el 2019 cuando Asif Kapadia estrenó en el Festival de Cannes el documental "Diego Maradona", producción que recibió múltiples elogios.

Tras la muerte de "El Pelusa" a los 60 años, el director reaccionó en redes sociales: "No puedo creer que Diego Maradona haya muerto. Es muy difícil de procesar. Siempre parecía indestructible".

"Hicimos el mayor de nuestros esfuerzos para mostrarle al mundo al hombre, al mito, al luchador que fue. El mejor de todos los tiempos", escribió.

El creador de "Senna" sobre Ayrton Senna y "Ammy" de Amy Winehouse, dijo el 2019 sobre la figura del futbolista argentino que "Diego Maradona es más grande que el fútbol: es una leyenda".

Acá el tuit despiendo al "Barrilete cósmico":

Cant quite believe DM has gone. Hard to process. He always seemed indestructible. I had 10 hours with the man!! I touched his left foot. We did our best to show the world the man, the myth, the fighter he was. The greatest #legend #DiegoMaradona @MaradonaMovie #Diego #maradona pic.twitter.com/4BSULN9rdt