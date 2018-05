Aynara Eder denunció a director de Canal 13 de acoso sexual

Un nuevo testimonio de acuso sexual fue difundido, esta vez, por la modelo y ex chica reality Aynara Eder.

Fue en el programa "The Lao", del Canal Vive, donde contó que el director del espacio "Directo al corazón" del matinal "Bienvenidos", Carlo Pontiggia, la acosó sexualmente.

"Este tipo me dice 'Aynara, conversemos, porque tengo que hablar contigo un proyecto'", contó en dichos que tuvo acceso Glamorama, donde relata que este sujeto la invitó a almorzar por "allí cerca".

"No, no era aquí cerca, como dijo él, no a la vuelta. Me dijo 'vamos a almorzar'. 'Pero ya nos estamos alejando mucho. ¿Para dónde vamos?'. Se metió por Marín y entra al motel más conocido", prosiguió.

"Entra y, sin vergüenza, se estaciona. 'Le digo '¿qué hacemos acá?'. Me dice 'no poh, vamos a conversar...' Y a mí justo me llama mi mamá por teléfono. Aprovecho la instancia y contesto. Él se baja como a anotarse, con la puerta abierta del auto, fue a registrarse", rememoró.

No se detuvo ahí y contó lo que hizo."En ese momento que él entró, saqué una foto al auto, la patente, y por el estacionamiento empecé con que 'ábrame la puerta del portón'. 'No', me dijo, 'usted no puede estar aquí'. Como que no se puede mostrar a clientes. '¡Me da lo mismo!', le dije. 'Me abre la puerta ahora o empiezo a gritar'. Me abre la puerta, yo salí corriendo, agarré un taxi y me fui".

Luego de estas acusaciones Canal 13 decidió despedir a Carlo Pontiggia como medida a su campaña de tolerancia cero a estos hechos, como dijeron cuando ocurrió el caso de Herval Abreu.