Bárbara Lackington y comentarios en su contra: "Antes me afectaba, ahora ya no tanto"

En la recta final se encuentra la cuarta temporada de "MasterChef", que ya tiene a sus cuatro semifinalistas que buscarán quedarse con el primer lugar.

Una de ellos es Bárbara Lackington, la concursante más polémica del espacio, la que genera diversos comentarios en su contra en redes sociales. Tras la última eliminación de Kashka, la modeló no aguantó algunos insultos y rompió el silencio.

"Obviamente al principio me afectaron mucho los comentarios, porque no era comentarios críticos o negativos, sino que eran faltas de respeto. Te tratan de tal por cual, entonces eso igual afecta. Pero ahora me da lo mismo, dejo que la gente opine, que comente todo lo que quiera. Yo simplemente no los leo porque para qué me voy a hacer mala sangre. Antes me afectaba, ahora ya no tanto", dijo a LUN.

Para ella, la edición del programa ha creado un personaje poco agradable. "No creo que la mala onda siempre sea gratuita. Lo que pasa es que en las entrevistas hasta yo de repente digo chuta, la mina pesada. Hay respuestas que se me han sacado de contexto. Independiente de que sea bonita, modelo, simpática, gorda, chica, fea, esos comentarios, los de las entrevistas, van a caer mal en todos lados... creo que en verdad caigo mal con mis comentarios y será, me lo tendré que bancar nomás".

Además que su familia y pololo han sido grandes soportes estas últimas semanas y que la experiencia de haber estado en el programa también tiene aspectos positivos. "Me ha abierto puertas, oportunidades de trabajo y ser rostro de varias cosas", cerró.