Bella Thorne publicó fotos en topless ante amenazas de filtración

La actriz Bella Thorne publicó en redes sociales imágenes suyas en topless respondiendo a la extorsión de un hacker, que la amenazó con filtrar las fotos.

"Fui amenazada con mis propios desnudos", escribió la joven de 21 años en su cuenta de Twitter.

Thorne agregó: "Me siento horrible, observada, siento que alguien me arrebató algo que solo quería que viera una persona especial".

Según su relato, el hacker además le mandó fotos íntimas de otras celebridades desnudas.

La también cantante explicó a The Hollywood Reporter que el sujeto que la intentó chantajear habló con ella y sonaba como un adolescente: "Solo quería enseñarle una lección. Todavía es un niño y cometemos errores, este error es muy malo. Pero no quiero arruinarle la vida a un joven de 17 años por que no estaba pensando".