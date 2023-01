Brooke Shields revela haber sido víctima de violación en su juventud: "Me quedé totalmente paralizada"

La actriz estadoundiense e icono generacional Brooke Shields (57), estrenó recientemente su documental autobiográfico "Pretty Baby" y develó las consecuencias emocionales provocadas por una agresión sexual sufrida cuando era joven.

Corresponde a la primera vez que la intérprete de "Blue Lagoon", quien por un largo tiempo ha reprendido la sexualización por parte de la industria, habla públicamente sobre la violación sufrida cuando estaba en sus veintes.

Acorde a Entertainment Weekly, la estrella intentaba retomar su carrera en Hollywood tras completar sus estudios en la universidad.

Según señaló Shields, cenó con un hombre para hablar sobre posibles proyectos y posteriormente, él le convenció para volver al hotel donde se hospedaba, con la promesa de que le llamaría un taxi para llevarla a su casa.

"Subo a la habitación del hotel, y él desaparece durante un rato", recordó, y por mientras, ella se distrajo con unos binoculares que estaban en la habitación. "Los dejé de usar se me echó encima. Igual que si hiciera lucha libre".

"Tenía miedo de que me ahorcara o algo así", añadió Brooke Shields sobre la razón de por qué no se opuso: "Así que no luché tanto. No lo hice. Me quedé totalmente paralizada. Pensé que un 'No' debería haber sido suficiente, y sólo pensé: 'Mantente viva y sal de ahí', y simplemente me callé".

Posteriormente a lo sucedido, tomó un taxi y lloró "todo el camino hasta el apartamento de mi amiga". Relató que años más tarde, después de procesar lo que había pasado, le envió una carta al agresor para enfretarlo a él y lo que había hecho, pero nunca recibió respuesta: "Quería borrarlo todo de mi mente y de mi cuerpo y seguir por el camino que llevaba", expresó la intérprete y modelo.