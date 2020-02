Chantal Gayoso explicó por qué dejó TVN y se fue a nuevo estelar

La bailarina Chantal Gayoso no irá al Festival de Viña, donde fue elegida reina en la edición de 2019. La ex participante de "Rojo" dejó TVN, donde se dio a conocer, y se sumará a un estelar en la competencia.

En sus redes sociales, la rancagüina de 22 años adelantó que participará en "Bailando por un sueño", el nuevo programa que conducirá Martín Cárcamo en Canal 13. Eso no es todo: hará pareja con el ex bailarín de axé, Thiago Cunha.

"Cuando terminó la última temporada de 'Rojo' (diciembre) ya sabía de un nuevo estelar de baile, comenzaron las audiciones y me llegó el dato por una amiga. Fui y quedé. Si hay plataformas para los bailarines, hay que aprovecharlas", contó a LUN.

Sobre su etapa en TVN, Gayoso contó que "quizás no gané 'Rojo' pero cumplí cuatro temporadas, aprendí y me potenciaron mucho, gané reinados de belleza y agradezco todo, pero sentí que no habían más oportunidades para seguir creciendo".

Por último, Gayoso contó sobre si surge alguna polémica en el espacio: "Mi personalidad siempre ha sido frontal y de una línea, quizás no tenga problemas, quizás sí. Vengo a pasarlo bien, hablaré sólo si es necesario".

En su cuenta de Instagram, la joven detalló a qué fundación ayudará.