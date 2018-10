“China” Suárez le puso fecha a su matrimonio con Benjamín Vicuña

La argentina "China" Suárez y el chileno Benjamín Vicuña forman una de las parejas más mediáticas del continente, por lo que cualquier movimiento o información alrededor de ellos genera curiosidad, como el posible matrimonio.

Luego de que en marzo se descartara un supuesto enlace en Uruguay, la actriz argentina fue consultada recientemente por el programa trasandino "Intrusos" sobre un futuro casamiento con Vicuña.

"Ustedes tienen más ganas de casarse que yo, ¿por qué no se casan ustedes?", respondió Suarez al periodista, para luego decir: "Hay que organizarlo. Le dije (a Vicuña) que después de arrodillarse tiene que poner fecha. No sé cómo se hace, él no se casó nunca tampoco así que no sabemos. Ya organizaremos".

Ante la consulta si será a fines de 2018 o en 2019, Suárez afirmó: "Va a ser el año que viene. Ya este año no llegamos".

La actriz también demostró felicidad con su relación con Vicuña, revelando que entre ambos existe una gran complicidad. "A lo mejor es porque nunca me duró tanto un novio. Me duraba un año... está buenísimo encontrar un amigo en la pareja", dijo.

Suárez y Vicuña comenzaron su relación en 2016 tras compartir en la película "El hilo rojo". A principios de 2018 nació Magnolia, la hija de la pareja.