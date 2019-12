Christian Pino se defendió de ataques por "trabajar gratis" y sacar "provecho laboral"

El periodista Christian Pino usó sus redes sociales para defenderse de comentarios, según él malintencionados, sobre su nuevo trabajo asesorando al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), donde gana un peso al mes.

Las suspicacias surgen porque la polola de Pino es Karla Rubilar, la vocera y ministra de esa cartera, quien calificó al ex conductor de 24Horas como "uno de los mejores periodistas de Chile".

Primero, Pino le respondió a una usuaria que le reprochó por sacar un supuesto "provecho laboral" de su relación personal para obtener su nuevo cargo.

"Eso no. Yo te puedo caer bien o mal, pero trabajar literalmente gratis en medio de la mayor crisis política y social de Chile no se si se puede decir que es sacar "provecho laboral". No tienes derecho a inventar una verdad que NO existe", replicó.

El periodista criticó a una persona que lo acusó de "denigrar" el periodismo por trabajar gratis. "No trabajo gratis en periodismo. Hace varios años y es público que hago clases de Periodismo Internacional. Por lo que al ser independiente puedo administrar mis tiempos. Entiendo que eso le moleste", remató.

Los tuits:

Eso no.

Yo te puedo caer bien o mal, pero trabajar literalmente gratis en medio de la mayor crisis política y social de Chile no se si se puede decir que es sacar “Provecho Laboral”

Podemos estar o no de acuerdo, pero no tienes derecho a inventar una verdad que NO existe. https://t.co/oVEXtn1lAx — Christian Pino L. 🌲 (@christianpino) December 2, 2019