Claudio Moreno relató el violento asalto que sufrió en su camioneta

El actor Claudio Moreno, quien se hizo famoso por interpretar a Guru Guru, fue víctima de un violento robo la noche del sábado, cuando manejaba su camioneta en la comuna de Cerrillos.

El hombre dentro del querido personaje detalló cómo fue el violento hecho del que fue víctima, donde los delincuentes le apuntaron la cabeza con varias armas de fuego.

"En el semáforo llega un auto desde atrás, se cruza frente al mío y se bajan seis o siete individuos con pistolas, como en jauría y se me abalanzan contra la camioneta, gritando garabatos y golpeando las ventanas. Traté de poner marcha atrás pero con el nerviosismo no pude", relató a LUN.

"Les dije que se tranquilizaran, abro la puerta y me empiezan a tironear para afuera del auto, me tiraron al suelo, me empezaron a pegar patadas, me pusieron la pistola en la cabeza y gritaban que entregara todo. Entregué mis llaves, los documentos, mi celular", agregó.

Moreno dijo que "es lo más violento que me ha pasado. Después, un grupo se fue con mi camioneta y el resto en el otro auto. Eran como las 11:50 de la noche y me dejaron solo, en medio de la nada". Afortunadamente, una vecina lo ayudó y lo llevó a hacer la denuncia.

Este es el testimonio que compartió en su cuenta de Facebook, donde detalla la encerrona y comparó a los asaltantes con animales. "Eran hienas, chacales", contó.