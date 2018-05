Conductora de "MILF" se hizo un retoque y quedó feliz

Hace cinco meses la conductora de "MILF", Yazmín Vásquez, decidió operarse en una decisión que le costó bastante.

"Me puse 220 cc. de silicona en cada una para reconstruir las pechugas que después de tener dos hijos estaban muy dañadas. Me demoré años en tomar la decisión. Ahora las amo", dijo en conversación con LUN.

Consultada sobre cómo se siente, fue clara: "En el día a día no siento la diferencia, porque antes usaba sostén con un relleno gigante. En el verano sí me sentí diferente. Por primera vez usé bikini triángulo, que era mi sueño desde chica".

"Gocé estas vacaciones como nunca, aunque no pude tomar sol porque el doctor me recomendó no hacerlo por el tema de la cicatriz", recordó.