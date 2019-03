Critican a "Mucho Gusto" por incentivar aplicaciones para "psicopatear" a tu pareja

En el matinal de Mega, "Mucho Gusto", estaban hablando de aplicaciones que permitían "psicopatear" a tu pareja.

A través del GC informativo, se leía claramente la finalidad de estas app para saber dónde se encuentran las personas.

Esta situación generó diversas críticas en redes sociales, especialmente desde el Observatorio contra el acoso en Chile.

"Usted no lo haga: no se "sicopatea" a la pareja, no se invade el espacio personal/privado de las personas, es una forma de control y de violencia simbólica dentro de la pareja. Macabro que un medio masivo lo sume a su contenido", escribieron en su cuenta de Twitter.

Usted no lo haga: no se "sicopatea" a la pareja, no se invade el espacio personal/privado de las personas, es una forma de control y de violencia simbólica dentro de la pareja. Macabro que un medio masivo lo sume a su contenido cc @mediosmachistas @ObservatorioGE @ChilePeriodista pic.twitter.com/Po9K7xsVaf — OCAC (@ocacchile) 19 de marzo de 2019

Además, otros usuarios como @Televisivamente compararon el tema de hoy con lo expuesto ayer sobre las relaciones tóxicas en pareja.