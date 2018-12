Daniel Valenzuela le respondió a Yamila Reyna por su quiebre

Hace unos días, Yamila Reyna se refirió en fríos términos al fin de su relación con Daniel Valenzuela, asegurando que "lo digo en buena onda, esto le sumó más a él que a mí".

"Siento que Daniel venía súper golpeado por las críticas de la gente por lo que le había pasado y nuestra relación le sacó esa mochila", agregó la comediante argentina sobre su ex pareja.

Este lunes, el comunicador sacó la voz y le respondió a Reyna. "es agotador que esté todo tan expuesto. Provecho o no provecho no saco esas conclusiones de las relaciones. Es una bonita experiencia en que cada uno entregó lo mejor y ya está".

"Para mí en las relaciones no juega esa variable, cuando hay una relación de amor no juega. Nunca he buscado limpiar nada. Son experiencias y uno entrega lo mejor", agregó Valenzuela.

