De "Verdades Ocultas" a Canal 13: Mauricio Pesutic se suma a "Río Oscuro"

Sorpresa generó entre los seguidores de "Río Oscuro" la aparición de Mauricio Pesutic en el avance del próximo capítulo que será exhibido este jueves.

Tras su salida de "Verdades Ocultas", el actor no había salido en la pantalla y ahora volverá con un enigmático personaje que llega al pueblo para reunirse con Juan (Julio Milostich).

Su llegada tuvo diversos comentarios en redes sociales, en especial de aquellos que se acordaron de Mario Verdugo, su papel en la teleserie de Mega.

Ya, y ahora quién es el psje d Mauricio Pesutic? igual está caracterizado como en el pasado, no será el padre d Juan? 🤔 #RíoOscuro #ManuelSoyYo

Mish, el torito!!!!! lo sacaron de #VerdadesOcultas y lo metieron acá, ojalá que acá no tartamudee ni hable al revés si no me pego un tiro en la zabeca...😆😆

#ManuelSoyYo#RioOscuro