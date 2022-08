Demi Lovato anunció que volverá a usar el pronombre "ella"

La cantante estadounidense Demi Lovato confirmó que volverá a usar el pronombre "she" (ella).

Todo ocurre luego de que en 2021, la intérprete de "Sorry Not Sorry" se confesara como una persona "no binaria", lo que quiere decir que no percibía su identidad como totalmente como femenina o masculina.

La artista de 29 años dijo esta semana al podast "Spout" que se ha estado "sintiendo más femenina", por lo que volvió a adoptar sus pronombres anteriores y se autodefinió como una persona de "género fluido", lo que significa que cambia sus pronombres de acuerdo a su sentir.

"Soy una persona muy fluida en lo que respecta a mi género, mi sexualidad, mi música y mi creatividad", destacó Lovato en el podcast.

Cabe destacar que la joven seguirá usando el pronombre "elle" (they), que surge de la fusión de los pronombres él y ella, pero que además comenzará a usar el pronombre femenino.

"Todos pueden arruinar los pronombres en algún momento, y especialmente cuando la gente está aprendiendo, todo se trata de respeto", explicó, y agregó que el descubrimiento de su identidad "sigue siendo un proceso de aprendizaje".