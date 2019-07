Duelo clave de "Pasapalabra" será repetido tras reclamo de "Soa Ledy"

Mientras en redes sociales festejaban que Nicolás Gavilán eliminaba a Ledy Ossandón en un emocionante duelo, desde la producción de "Pasapalabra" debían tomar una determinación tras un error que la profesora notó.

Según contó LUN, todo sucedió cuando los concursantes tenían que adivinar una palabra al escuchar su significado en orden alfabético. "T, padre y madre de uno de los bisabuelos de una persona", fue la pregunta, a la que Nico respondió "Tatarabuelo". Ahí radicó el problema, porque según la RAE es "tatarabuelos", en plural.

"En ese momento yo pensé que la respuesta está mala, pero como Nico estaba respondiendo una tras otra lo dejé pasar y después me metí en mi juego y se me fue el tema", relata Ossandón.

Ni Julián Elfenbein ni la producción se dieron cuenta y una vez terminada la grabación del capítulo pasaron dos horas para que se revisara la jugada. "Soa Leddy" fue advertida por gente del público mientras iba en la van junto a Nicolás rumbo a un hotel. "Se lo comento a Nico en la misma van, le digo Nicolás, yo recuerdo que tú respondiste en singular y era plural y me dice que sí, yo respondí en singular y él mismo dice que está incorrecta".

Tras revisar el error, desde la producción decidieron declarar el programa como empate y esta noche veremos la revancha. "Me pareció bien, era lo correcto", sostuvo Gavilán, opinión que difiere a la de Ossandón. "A mí no me dejó conforme, les dije que lamentaba mucho el error en estas circunstancias, porque era un juego muy relevante. Fue un error trascendental que marcó el rumbo del mismo. Un error determina todo el juego porque define cuál será la estrategia", señaló.