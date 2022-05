El comediante Dave Chappelle fue atacado por hombre armado en pleno show

El comediante estadounidense Dave Chappelle fue atacado la noche del martes durante una actuación en Los Ángeles, según testigos y videos del incidente publicados en redes sociales.

Las imágenes mostraron a alguien corriendo en el escenario y derribando a Chappelle durante su actuación en el festival Netflix Is a Joke en el Hollywood Bowl. El incidente tuvo lugar cuando el comediante cerraba el espectáculo y agradecía a los artistas anteriores.

Chappelle, de 48 años, aparentemente resultó ileso y regresó al escenario para terminar su actuación, bromeando con la audiencia diciendo que el atacante "era un hombre trans", una referencia al alboroto que sus comentarios sobre el género habían causado en la comunidad trans.

Según una periodista que vio el incidente, varios guardias de seguridad golpearon y patearon al atacante. Más tarde, un video mostró a un hombre no identificado con un brazo gravemente herido mientras lo metían en una ambulancia.

NBC News Los Ángeles informó que la policía confirmó que habían detenido a un hombre y que estaba armado con una réplica de un arma "que puede expulsar la hoja de un cuchillo" cuando se dispara correctamente.

Just came out of the Hollywood Bowl where a man charged and tackled Dave Chapelle on stage and got his ass kicked by at least 10 people.



LAPD and LAFD are now loading him into an ambulance pic.twitter.com/7SXPe9e8az