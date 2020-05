La actriz copiapina Daniela Nicolás sorprendió en su cuenta de Instagram con una serie de fotos en topless tomadas a distancia, durante la cuarentena. "Con el @matiasmontenegro__ nos las ingeniamos para poder crear contenido a distancia y así sentir esa cercanía que hacia falta y poder usar la cabeza en crear cosas distintas y despejarse un poco. Por medio de Facetime (videollamada del iPhone) hicimos estas fotos que me encantaron!! ♥️ Me sentí libre, y me subió el animo", posteó. Los adjetivos elogiosos no se demoraron en llegar.

LEER ARTICULO COMPLETO