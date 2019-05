El "Fritanga" le reclamó a Farkas por ser "amarrete"

¿Qué va a hacer de "Resistiré" sin el Fritanga? El youtuber copiapino es una de las estrellas del encierro de Mega y cada día sorprende con alguna ocurrencia o historia de sus amigos.

Felipe Urra, su nombre real, lleva varias semanas fuera del reality según las filtraciones, pero sigue dando que hablar. En un video reciente habló de sus amigos, sus apodos y de lo "poco" que lo ayudó Leonardo Farkas en Tierra Amarilla.

"Yo tengo puros nombres fichas. Yo saludo al 'Guatón Macha', al 'Negro de Oro', a 'La Fama que camina', al 'Chicken'. ¿Quién me faltó? 'El Marginal', a 'La 22 Corto', 'La 22 Largo'. Tengo puros amigos así poh", comentó el Fritanga.

También saludó a sus progenitores. "Un gran besito para mi madre, que no sabe que estoy acá. A mi padre, que piensa que ando en la vagancia, igual que el 'Choro Galaxia'. Sí, padre, tiene razón, me tiré a la vagancia, pero con estilo".

Lo más sorprendente fue cuando recordó un episodio con el filántropo Farkas, quien también posee vínculos familiares en la región de Atacama. Lo curioso es que trató de amarrete a uno de los más generosos del país.

"Tío Farkas, si algún día me veí por ahí, yo te hago el horno de barro pa' tu hija. Me regaló 20 lucas en Tierra Amarilla, para el aluvión. Chi, pero te descargué tres camiones poh, wn cagao. Me llegué a recagar la espalda, ¿por 30 lucas?", relató.