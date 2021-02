El potente mensaje de Hugh Jackman a niño que sufre bullying por su enanismo

Hugh Jackman no sólo fue un superhéroe en la ficción al interpretar a Wolverine en la adaptación al cine del cómic de Marvel, sino también en la vida real. Recientemente el actor envió un mensaje de apoyo a un niño de 9 años que sufre bullying por su enanismo.

A principios de semana, la mamá del menor compartió un video de su hijo muy afligido por el acoso que vive diariamente en la escuela. En el registro, que ya ha sido visto 17 millones de veces, se puede ver a Quaden Bayles diciendo "me voy a suicidar" y "quiero morir".

Recientemente, a través de Twitter, se viralizó un video de Jackman donde da su apoyo al pequeño y le dice que tiene un amigo en él. El actor realizó este registro para crear conciencia sobre el efecto de este tipo de maltrato y dejar claro que "el bullying no está bien y punto".

"Quaden, eres más fuerte de lo que crees y no importa qué pase tienes un amigo en mi. Todos seamos amables con los otros y entendamos que el bullying no está bien. Punto. Y no olviden que todo quien esté frente a nosotros está dando una batalla por algo, así que seamos amables", fueron las palabras del actor.