Elenco de "Two and a half men" despidió a Conchata Ferrell

A los 77 años falleció Conchata Ferrell, actriz que deslumbró con su papel de Berta en la comedia "Two and a half men".

Tras su deceso, sus compaños en la popular serie la despidieron con sentidos mensajes:

"Una dulzura absoluta. Una profesional consumada. Una genuina amiga. Una pérdida impactante y dolorosa. Berta, tu limpieza era cuestionable, pero tu tratamiento con la gente era perfecto", escribió Charlie Sheen.

Por su parte, Jon Cryer reflexionó sobre su calidad humana y contó una anécdota. "Era un hermoso ser humano. El exterior rudo de Berta era invención de los libretistas. La calidez y vulnerabilidad de Chatty eran sus verdaderas fortalezas. Estoy llorando por la mujer que extrañaré y por la alegría que nos trajo a tantos".

"Me sentí muy afortunado de que estuviera en el programa y le dije entusiasmado que era su fan, pero no me creyó. Tuve que contarle una de mis partes favoritas de una comedia en la que ella había participado para lo que hiciera. Me alegro de haber compartido escenario con ella, atesoré cada momento y continuaré haciéndolo hasta que nos volvamos a encontrar. Tengo la sensación que cuando nos reencontremos me dirá Zippy (así lo llamaban Berta en la serie)", comentó.

Finalmente, el creador de la serie, Chuck Lorre, también tuvo palabras para la fallecida actriz. "Le decíamos Chatty. Todos la amábamos. Fueron 12 años de altibajos y muchas, muchas risas. A pesar de todo, ella era una roca. Una grande. Tuve el privilegio de llamarla amiga".