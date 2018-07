Eli de Caso reveló por qué detesta a Luis Jara

"¿Quién es la persona que más detesta en la televisión?", esa era la pregunta que Krishna y Yuyuniz Navas tenía que responder sobre su madre Eli de Caso, en la última de las dinámicas propuestas por el programa "La noche es nuestra", la noche de este lunes.

La respuesta coincidente, escrita por ambas en una pizarra, fue definitiva: Luis Jara, el actual conductor del matinal de Mega "Mucho Gusto" y uno de los reciente invitados en el mismo espacio de Chilevisión.

"La palabra 'detesta' no me gusta. La persona con la que más me costó trabajar y tuve una mala experiencia... Esto no es personal, porque no me interesa. Pero profesionalmente... No hay otra", resaltó en primera instancia De Caso.

Y luego vino la justificación de las respuestas y quien esbozó las razones fue Yuyuniz: "cuando la mamá hizo el matinal en el 13 con el Lucho y la Carla Constant, yo trabajé como prod manager con la mamá. Entonces la ayudaba con el vestuario, el maquillaje. Llegaba con ella temprano al canal".

"Lucho es amoroso y todo, pero lo que pasaba era que la dirección del programa no iba para ningún lado. No sabían qué querían hacer. Lucho, que tiene su ego y su personalidad bien fuerte, y mi mamá también, era difícil que ellos congeniaran y no había cómo... Pasó hace miles de años, ya fue", añadió.

Eli de Caso añadió que "no lo he conversado con Lucho y si hay que conversarlo lo conversaré. Pero en estos momentos, a mí no me afecta. Gracias a Dios".