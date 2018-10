Emily Ratajkowski fue arrestada en protesta contra hombre acusado de abuso

La modelo Emily Ratajkowski fue arrestada este jueves durante una protesta contra el nombramiento de un nuevo miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Se trata de Brett Kavanaugh, un abogado fue integrado a este ente por el Presidente Donald Trump en junio pasado. Su nombre ha estado en la polémica desde septiembre cuando tres mujeres lo acusaron de abuso sexual.

"Hoy fui arrestada protestando por la nominación a la Corte Suprema de Brett Kavanaugh, quien ha sido acusado por varias mujeres de abuso sexual", detalló Ratajkowski en su cuenta de Twitter.

"Hombres que dañan a las mujeres no pueden estar nunca más una posición de poder", agregó la británica.

Además, la joven de 27 años portaba un cartel con la leyenda "respeta la existencia femenina o respeta nuestra resistencia".

Today I was arrested protesting the Supreme Court nomination of Brett Kavanaugh, a man who has been accused by multiple women of sexual assault. Men who hurt women can no longer be placed in positions of power. pic.twitter.com/nnwq1O4qk3