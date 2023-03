Ernesto Belloni detalla dificultades durante su carrera: "Me perdí todos los cumpleaños de mis hijos por trabajar"

El comediante chileno Ernesto Belloni, reconocido por su personaje "Che Copete", será el próximo invitado del programa "Te paso a buscar", donde desvelará aspectos no conocidos de su trayectoria y vida personal.

En conversación con Pancho Saavedra, Belloni relató que a diferencia de lo que los espectadores creen, pasó duros momentos: "Me perdí todos los cumpleaños de mis hijos por trabajar. Yo por trabajar dejé a mi familia"

"Pero ahora digo 'quizás si no hubiese trabajado así, mis hijos no habrían podido entrar a la universidad'. Ellos entendieron", relató Belloni, quien además se adentró en la trastienda desu personaje.

"Al Che Copete igual lo limpiamos. Pero la esencia no se ha perdido, porque la gente igual me lo pide. Sí hay que ser precavido (...) La primera medida que tomé, antes del estallido social, fue que el humor no pase por las mujeres, que no sea necesario desvestirlas o tocarlas",

"Hoy en día no pasa por eso el humor, pero el garabato puede ir igual y que las cosas no sean ofensivas", apuntó.