Eskarcita arremete contra Rubén Gutiérrez tras polémica entrevista

Tras las polémicas declaraciones de Rubén Gutiérrez, Scarlette Gálvez hizo sus descargos contra el ex "Gran Hermano".

En su primera entrevista después de su expulsión del reality show, el excarabinero negó a Hey! Social TV las acusaciones de la influencer, a quien tocó indebidamente mientras dormía.

"Fue mucho la edición, intencionalidad, de algo que yo no fui. Todo tiene un principio, un intermedio y un final. Y no fue así, le quitaron el contexto a la situación. Soy inocente", aseguró el oriundo de Yungay, confirmando además acciones legales contra Chilevisión.

Eskarcita arremete contra Rubén

Horas después, Gálvez se refirió a los dichos de su excompañero, emplazando además al medio que realizó el vídeo, quienes terminaron eliminándolo de YouTube.

"Sabía que en esta industria no habría ningún tipo de empatía, mucho menos lealtad. Que hay personas que harán lo que sea por el morbo de conseguir un par de views. Pero de ahí a estar conmigo y dos semanas después darle pantalla a un abusador, me parece de muy mal gusto", inició la joven en sus historias de Instagram.

En línea con lo anterior la influencer, que pidió ya no ser relacionada al exuniformado, reconoció no saber "cómo tomarlo porque es tema a nivel nacional, no puedo no pensar en las niñas que tienen que vivir con ese secreto y que convivir con su abusador todos los días. Tienes el valor de decirlo, pero igual te van a juzgar y no sé cómo tomarlo".

"Me afectan sus comentarios, me afecta que sea un tema, me afecta que me lo pregunten donde sea que voy. Dos dedos de frente, es algo delicado como para que saques una canción burlándote de eso, qué mierda tienes en la cabeza (sic)", añadió, haciendo referencia a una canción lanzada por Gutiérrez.