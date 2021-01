Ex parejas de Buddy Richard lo acusan de ser un constante maltratador

Unas fuertes acusaciones contra Buddy Richard realizaron ex parejas, quienes señalaron que el cantante las golpeaba a niveles de mucha brutalidad.

El primer testimonio fue de la ex señora del intérprete, Rita Góngora, que relató a BioBío los hechos ocurridos de manera constante desde que se conocieron a inicios de los años 70.

"De los 30 días, él pasaba 3 a 4 en la parcela. Se iba a Santiago, según él, a trabajar, y volvía en un estado lamentable de alcohol varios días después. Ahí empezaba la agresividad, la violencia, los garabatos, los insultos, las patadas, los combos, las arrastradas de cabello. Yo estaba sola en esta parcela, al principio sólo con una hija", rememoró al respecto de sus viviencias en una parcela en Peñaflor, donde vivieron gran parte de su matrimonio.

Dentro de su relato, contó que Ricardo Toro (el nombre real de Richard) la perseguía con una escopeta. "Me persiguió dos veces disparando al aire, felizmente. ¿Sabes lo que es eso? Yo corriendo por la parcela, y él disparando al aire. En otra oportunidad, él sacó un cuchillo y yo me fui al columpio de las niñitas, y ahí trataba de amedrentarme con el cuchillo. Es una persona muy perversa".

Otros hechos de violencia fueron las reiteradas agresiones. "Otra vez se paró en mis pies, y se balanceaba para hacerme daño. Yo soy operada de la tiroides, estuve en la clínica, y después que me dieron el alta, cuando llegamos a la casa algo le pareció mal y me tiró desde la cocina, que estaba unos 6 escalones más arriba, hacia abajo, con el parche aún en la garganta. También me fracturó la cara, y le dijo al doctor que me lo había hecho con una raqueta de tenis. El doctor miró y no dijo nada".

Quien también se hizo parte de las acusaciones fue la comediante argentina Beatriz Alegret, quien fue pareja del cantante durante dos años.

"Me fui del país y volví después de tres años. Pero por todo lo que sufrí yo, sé que Rita sufrió mucho más. Él es un golpeador, un maltratador. Y si tú ibas en esos momentos a denunciar a la policía, ellos no hacían nada", sostuvo.

Finalmente, señaló que "era como un secuestro en el país. Estar al lado de Buddy Richard es estar al lado de un golpeador, maltratador", añadió.