Exesposa de Kaminski revela "problemas de plata" con el animador

Edith Poblete, primera esposa de Francisco Kaminski, reveló que mantiene problemas económicos con el animador.

A raíz de la polémica separación del rostro de La Red y Carla Jara, donde Camila Andrade se vio involucrada, el programa "Zona de Estrellas" decidió contactar a la mujer, que estuvo 4 años casada con el conductor televisivo.

"¿Sabes qué? No quiero hablar nada, nada, nada de Francisco, porque en verdad no quiero estar metida en eso. Estoy en otra, prefiero que no (...) pero es por un tema familiar", declaró en un audio.

No obstante, Poblete añadió: "Hubo muchos problemas de plata con él y prefiero no volver a escarbar ahí. Así que disculpa, no quiero hablar nada".

Al respecto, Hugo Valencia reveló que la familia de la primera mujer de Kaminski había sido un gran apoyo para el comunicador, tanto personal como monetariamente. Sin embargo, todo se complicó tras el quiebre que, casualmente, fue por una infidelidad del locutor radial.

"Ustedes sabían que el suegro de Kaminski, en esa época, le pagó la operación bariátrica que se hizo (...) Más allá del matrimonio, ella y toda su familia, habían apoyado mucho en su carrera Francisco, en lo personal y en lo profesional. Entonces la infidelidad no solo tenía relación con los sentimientos sino que fue una traición también para toda la familia", afirmó el periodista.