Felipe Vidal se reconoció como "fome" y que eso lo ayuda en televisión

Primero fue en la noche y ahora en la mañana, Felipe Vidal forma junto a Pamela Díaz y Jean Philippe un exitoso trío en Chilevisión que ha logrado calar en la audiencia.

Pero dentro del "chacoteo" de sus compañeros, él se muestra más serio, con trajes y bien peinado. Un estilo que varios han calificado como "fome". El periodista asume con tranquilidad ese mote.

"Soy disperso, tiro mis tallas fomes, soy medio desordenado, pelusón, tengo déficit atencional. En pantalla puedo expresarme tal cual soy. Yo sé que soy fome, pero la gente se ríe porque soy fome, y porque en el fondo soy yo", contó a La Cuarta.

En "La noche es nuestra" y "Viva la pipol", Vidal ha tenido que sortear con ese lado lúdico. "Lo que pasa es que no ando de gracioso por la vida, porque no soy gracioso, pero igual tiro mis tallas. Tengo la posibilidad de hacer y decir lo que yo quiero en pantalla, dentro de un margen y línea que corresponde obviamente, y eso es impagable en la tele".

"Nadie me dice evita decir ciertas cosas o no digas eso. Tampoco nunca he sido un tipo que diga algo por decir, si siento que hay algo que pueda aportar lo haré, no por rellenar un espacio", lanzó.

Finalmente analizó el trío que compone junto a Díaz y Cretton. "Yo juego, no hay que ser tan tonto grave, me gusta tontear y agarrar para el tandeo a la Pamela, a Jean Philippe y que me agarren a mí también, entre más pesada la talla, mejor".