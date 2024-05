Fernando Godoy relató decepcionante encuentro con animador infantil

Un desagradable encuentro con un reconocido animador de un programa infantil narró Fernando Godoy.

"El chileno es súper invasivo. Si tú estás comiendo, al chileno le da lo mismo si estás apunto de comer, te va a pegar igual. Y si no les bola, el chileno se puede enojar", dijo el actor en el podcast "Más que titulares". "Pero por otro lado, yo le he dicho a mis amigos 'imagínate a ti te felicitaran todo el día' (...) A nosotros sí nos pasa y yo siento que es un regalo

En este contexto, el intérprete de "Casado con hijos" recordó, sin revelar nombres, que "cuando era chico yo era fanático de un personaje chileno, que hacía contenidos infantiles. Yo me lo encontré en la calle y lo abracé con fuerza, él me pegó en los brazos y me dijo que estaba ocupado, que no lo molestara".

"A mí me marcó siempre esa cuestión, como que me rompió el corazón esa persona. Porque yo lo veía en la tele y decía 'es la persona más entretenida del mundo, el más entretenido'. Y de repente lo vi en persona y el gallo es pesado, me quedó siempre dando vuelta", admitió decepcionado.

Bajo esta línea, Godoy señaló que, tras firmar contrato en la famosa sitcom de Mega, "le prometí a mi familia que jamás iba a hacer sentir eso a una persona, jamás".

"No es su responsabilidad, no es mi culpa de que esa persona me admire o que le guste mi trabajo, me tenga buena onda. Si es fantástico, es lo que todos queremos, que nos feliciten por lo que hacemos. Todos queremos eso", sentenció.