Francisca García-Huidobro y su paso por Canal 13: "Fui a calentar banca"

El paso de Francisca García-Huidobro por Canal 13 no fue muy satisfactorio para la animadora, así al menos lo dejó claro.

Lo hizo en el regreso de "Podemos Hablar" en Chilevisión, donde habló de sus orígenes como actriz y cómo eso la ayudó a su actual labor. Ahí, habló sobre su paso por la estación de Luksic.

"Yo descubrí ese talento y lo transformé en lo que hago ahora. Mentiría si dijera que no siento que no me valoraron los suficiente en la última pega que tuve", afirmó.

Tras eso, fue clara. "Creo que pasaron muchas cosas que superan lo que yo hago o lo que el canal quería que yo hiciera. Me tuvieron empatando, empatando. Me fui con la sensación de que fui a calentar la banca", finalizó.