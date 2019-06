Geri Hoops cuenta el violento asalto que sufrió en la calle

Este viernes, la profesora de twerkin e influencer Geri Hoops fue víctima de un asalto mientras esperaba un taxi en Escuela Militar, comuna de Las Condes. Quedó con rasguños en la cara y manos, además del pánico por el robo.

"Fue mi error por hablar por celular en la calle", cuenta Hoops, quien agrega que "fue horrible, ya no se puede andar tranquila en la calle". Relata que no hizo la denuncia en Carabineros porque "para ellos no es algo taaan importante".

"Luché por mi cartera y me tiraron el pelo para que la soltara. Me había arreglado y puesto extensiones ese mismo día. Por el forcejeo me la arrancaron con mi pelo y todo", agregó Hoops, quien llamó a sus seguidoras a ser precavidas en la calle.

Hoops admite que cometió otro error. "No se expongan por situaciones tan simples como andar con el celular por la calle y menos poner resistencia como yo lo hice. Porque su vida vale mucho más que cualquier cosa material", dijo.

"Mi celular tenía todas mis cuentas, trabajo y fotos. Es algo material, pero es fome que te roben las cosas por las cual uno trabaja. Me molesta más el daño de dos hombres contra una mujer, y espero se hayan llevado todas mis uñas enterradas", contó resignada, pero con humor.

El día no terminó mejor. "El Uber no me quiso llevar porque me dijo que no llegaba a las Vizcachas donde vivo y me hizo bajar. Por eso quede sola y para finalizar que fue un mal día, cobró la carrera igual", remató.