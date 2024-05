Gissella Gallardo y Pinilla revelan el estado actual de su separación

El exfutbolista Mauricio Pinilla y la periodista Gissella Gallardo fueron invitados al programa "Podemos hablar", donde explicaron cómo se llevan ahora que están separados.

"Yo quiero que mis hijos crezcan con su papá. La imagen del mío es demasiado importante en mi vida y quiero que Mauricio también lo sea para los niños", declaró Gisse en diálogo con Julio César Rodríguez en el espacio.

Luego de escándolos e incluso una fugaz relación del exdelantero con Gala Galdirola, comentaron que ya no tienen citas, pero que sí salen "a hacer trámites".

Aunque Pinilla confesó que aún existe espacio para los piropos: "Le digo que se ve linda, ¿Por qué no debería hacerlo? Si es la mamá de mis hijos y es una bella mujer", comentó.

¿Pensarían en volver?

Esa fue la consulta que provocó la curiosidad de Julio César Rodríguez, aunque Gallardo respondió que "somos hermanos. Amigos no somos, porque no es que él me llame para contarme alguna cosa ni yo a él. Pero somos súper buenos papás, según mi opinión".

Pinilla indicó que "hay una pieza de visitas en la casa donde yo me quedo cuando ella hace cosas y llega tarde y me quedo con los niños" a lo que Gallardo confesó "el siempre trata. Mauricio, digamos las cosas como son, trata de volver".

"Yo siempre duermo con un hombre, con Simón (el hijo más pequeño) y siempre trato de dormir con uno, con dos niños, no hay espacio para el caballero", señaló Gallardo.