Gurú del LSD Ram Dass muere a los 88 años

Este lunes falleció a los 88 años el guía espiritual y escritor Ram Dass, quien fue reconocido por su literatura filosófica y por promover el uso de drogas psicodélicas para expandir la conciencia.

"Él fue una guía para miles que buscan descubrir o recuperar su identidad espiritual, más allá de cualquier religión institucional", destacaron las redes sociales del gurú, cuyo nombre de nacimiento fue Richard Alpert.

El hombre realizó clases en la Universidad de Harvard en la década del 60'. Sin embargo fue despedido por compartir drogas psicodélicas con sus alumnos. Años más tarde, y tras experimentar con sustancias como el LSD, realizó un viaje a la India y obtuvo el nombre de Ram Dass.

En 1971 escribió su libro best seller "Be here now", una obra que él mismo describía como "una articulación occidental de la filosofía oriental". El texto fue tan influyente que llegó a inspirar al ex Beatle George Harrison, quien compuso una canción del mismo nombre en 1973.