Helhue Sukni tras portonazo a sus hijas: "Di vuelta La Pincoya y no encontré a los weones"

La abogada Helhue Sukni contó a través de un video que sus hijas Fadwa y Samia vivieron un portonazo donde les robaron sus pertenencias mientras iban en un Porsche.

"Le hicieron un portonazo a la Fadwa con la 'Bombona', pelearon con los gallos y a la Fadwita le rompieron la mano", dijo.

Recalcó que busca que le devuelvan la mochila Louis Vuitton que robaron a sus hijas tras apuntarlas con un arma de fuego. "Yo no voy a descansar hasta que me devuelvan las cosas de mis hijas, que no me costaron dos chauchas".

"Di vuelta La Pincoya y no encontré a los weones. Sin sapear, los ratis ya les tienen la placa patente de la weá del auto", manifestó la abogada.

"Si me estás escuchando, la 'Bombona' te sacó el jockey rojo que tenías y están haciendo las pericias. Llevabas guantes cuando te subiste arriba del Porsche", dijo.

"Este video es para los que se pasaron de vivos", agregó.

