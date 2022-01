Hijo de Sinead O'Connor fue encontrado muerto en Dublín

El hijo de Sinéad O'Connor, Shane, de 17 años, fue encontrado muerto en Dublín, República de Irlanda, dos días después de que se denunciara su desaparición.

La artista compartió la noticia en las redes sociales, escribiendo que su hijo "decidió poner fin a su lucha terrenal" y pidió que "nadie siga su ejemplo".

"Mi hermoso hijo, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto. Por favor, esté en paz", expresó.

Shane O'Connor había estado desaparecido desde el pasado jueves, y la policía irlandesa lanzó una búsqueda en Newbridge, condado de Kildare. Fue visto por última vez el viernes por la mañana en el área de Tallaght, Dublín 24.

