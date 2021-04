En conversación con "De tú a tú", Ignacio Gutiérrez reveló cómo descubrió su homosexualidad en donde aseguró que no se dio cuenta en una primera instancia.

"Me hicieron ver. Fue súper raro. En Francia me hice muy amigo de un compañero. Estábamos todo el día juntos. Y yo encontraba que tenía que estar con él. Nunca se me pasó por la mente que era amor, ni atracción sexual. Ya tenía 23 años. Una vez, deben haber pasado dos meses, él era gay, pero para mí no era tema. Un día sábado llegó a mi casa, íbamos a salir a comer. Se sienta y me dice 'no podemos salir a comer porque tengo una cita' Y yo me puse a llorar. No sabía lo que era. Me dio pena. Yo no cachaba que lo que se estaba dando era una relación gay. Y él después me dijo 'es mentira, no voy a salir con nadie, me gustas tú pero no te das cuenta que eres gay y ahora te estás dando cuenta'. Y ahí me di cuenta que era gay y no fue un proceso de tanto cuestionamiento", señaló.

Desde ahí, Ignacio afirma que sabía que era gay. "No volví a enamorarme de una mujer. No tuve ningún tipo de acercamiento después de eso, con una mujer. Fue un cambio absoluto. Fue la persona correcta para haber tenido la primera relación. Cuando nos separamos, fue por distancia".

"Volví a Chile y había iniciado una relación con alguien que, hoy día, lo veo como un gran hombre, porque esa relación terminó muy mal. Cuando uno termina mal uno se bloquea, y he sido capaz de reconciliarme con eso. Fueron 10 años de una muy buena relación y un final extremadamente tóxico. Vivíamos juntos, el departamento era de nosotros. Teníamos una vida feliz y armada. Se terminó porque me dediqué a trabajar y no me di cuenta de lo que estaba pasando alrededor mío. Me enteré que él tenía una relación con un amigo mío. Una relación paralela de muchos meses antes. Una persona que yo veía siempre en mi casa, en mi living. Y eso para mí fue...como que te tumba un rato", contó.

Respecto a ese episodio, fue claro. "Cuando terminamos esa relación no llegué al odio, pero sí me acerqué a la rabia. Todo lo que tuvimos juntos, lo boté. No había nada en mi vida que me conectara a él. Fueron varios años. La época más crítica, por supuesto que mi amiga Fran García-Huidobro, Jordi (Castell), todo el equipo, estaban muy cerca de mí. Yo tenía que seguir trabajando y yo no quería trabajar, quería llorar. Si no hubiese sido por (Felipe) Avello que nos sacaba carcajadas en 'SQP' y los viernes con Fran y Jordi, yo no hubiese podido. Por eso a ese equipo yo lo amo".

Cuando le contó a sus papás, él vivía con uno de sus hermanos. Sus padres fueron de visita y habló con ellos por separado. "Mi mamá me dijo que sabía. Mi hermano me dijo 'cuenta conmigo'. Fue un acto de puro amor. Al otro día en la mañana, hablé solo con mi papá". Nacho pensó que con su padre podía ser una conversación más larga. "Mi papá me dijo '¿puedes hacer algo para revertirlo?'. Lo miré y pensé que me estaba tomando el pelo, le dije: 'no, papá, no puedo hacer nada'. Me dijo 'Entonces, sé feliz. Es tu orientación, si quieres vivir en pareja, quieres ser feliz, avanza. Cuenta con nosotros'".