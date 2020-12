Iván Arenas contó que fue diagnosticado de cáncer de colon

No son buenos momentos los que está viviendo Iván Arenas, quien contó que fue diagnosticado de cáncer al colon.

"Estoy pasando por un momento más o menos complicado, desagradable, me acaban de detectar un cáncer, me van a operar el 6 de enero, es un año de incertidumbre, no se qué va a pasar", reveló.

De cara a un espectáculo que dará a fin de año como "Profesor Rossa", sostuvo en Radio ADN que de todas formas el pronóstico médico es positivo.

"Estoy con tranquilidad y con alegría de que hagamos cosas, mi propio problema pasa un poco inadvertido y doy con la esperanza de que todo salga bien y que así sea y salga todo bien en el año. Es así la vida, otros tienen problemas mayores, hay gente que no tiene ni qué comer. Estoy tranquilo y con mucho optimismo", agregó.