Iván Arenas se encuentra trabajando en un programa educativo

La faceta en el humor no desaparecerá, aunque ahora vendrá otra iniciativa distinta llamada "El Mundo con Iván Arenas", el nuevo programa educativo que prepara el hombre conocido por dar vida al Profesor Rossa.

Debido a la recolección de cuadernos, carpetas y archivos de su carrera, nace este proyecto que Iván Arenas explicó a La Tercera.

"Es un programa educativo, que va directamente a la familia. Esto no es comicidad, yo que me tiré por el lado cómico de un tiempo a esta parte", sostuvo, añadiendo que acá veremos a Iván Arenas y no su icónico personaje. "Para mi gusto el profesor Rossa inmediatamente se involucra con Guru y Carter. Nosotros pasamos por una etapa donde hubo una transición: de lo completamente sano luego nos fuimos a Vía X con bastante picardía. No es ni lo uno ni lo otro lo que quiero".

El ex animador de "Maravillozoo" contó que si algún canal de televisión muestra intéres, será bienvenido, de lo contrario, lo transmitirá en alguna otra plataforma.