Jane Fonda aceptó un premio BAFTA mientras era arrestada por protestar contra el cambio climático

Nuevamente fue arrestada la actriz Jane Fonda, pero esta vez, en medio de una particular situación.

Sucede que mientras se manifestaba contra el cambio climático, la intérprete de 81 años aceptó recibir el Stanley Kubrick Award for Excellence in Film por su trayectoria actoral, donde a través de un video se vio su detención en el Capitolio de Estados Unidos.

"Jane Fonda no está aquí. No está aquí porque la arrestan en Washington DC todos los viernes para llamar la atención sobre las devastadoras consecuencias del cambio climático", sostuvo el anfitrión de la ceremonia, James Veitch. Además , señaló que se encontraba bien.

Folks, @Janefonda accepted the Stanley Kubrick Britannia Award WHILE BEING ARRESTED. #Britannias pic.twitter.com/LDbZKTZWrs