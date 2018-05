Javiera Suárez y su lucha contra el cáncer: Estoy cansada

Las distintas evaluaciones sobre su enfermedad no han mermado el ánimo de Javiera Suárez, siempre mostrando optimismo en su lucha contra el cáncer.

No obstante, la periodista se confesó en revista Caras señalando estar cansada, en especial tras los últimos exámenes que no resultaron positivos.

"Es distinto, no es peor porque antes estaba en juego la vida de Pedrito, pero ahora estoy más cansada. Pensé que ya estaba de salida, ¡y aquí estoy de vuelta! No sé, pero está grande, no se puede irradiar, odio el cáncer, igual le agradezco un montón de cosas, pero no pensé que iba a regresar tan rápido, capaz que nunca se fue, y ahora ni siquiera puedo planificar algo a futuro con mi marido", dijo.

También sostuvo que su vida familiar se ve afectada, aunque pone todo su ánimo para mantener feliz a su esposo e hijo. También se refirió a la otra perspectiva en su vida.

"En ese sentido estoy agradecida aunque nunca pensé que volvería tan rápido, el cáncer me enseñó que nadie es dueño de su vida, que no la puedes dar por garantizada. Y pensar que mientras te estás muriendo otros viven alegando, amargados, no pueden ser tan egoístas ¡Están vivos! agradezcan, sonríanle al de al lado, mejoren el mundo partiendo por ustedes", cerró.