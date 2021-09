Jordi Castell revela que "Chino" Ríos le envía "canciones de madrugada" por inbox

La polémica a través de redes sociales entre Jordi Castell y Marcelo "Chino" Ríos sigue escalando y ahora el fotógrafo dio detalles de la disputa entre ambos.

Primero fue la burla del ex tenista tras la muerte del perro de Castell y luego éste respondió a Ríos que ahora él "se iba a meter con su familia y le voy a disparar a su familia".

El fotógrafo agregó otros mensajes en un post en su Instagram, en el que dijo que el ex tenista "festina con la muerte de mi perro, me persigue públicamente cada cierto rato buscando pretextos, extrae fotos con mi marido para publicarla en su cuenta, me manda inbox con canciones de madrugada y no se cansa de dispararle violencia a todos".

"Frente a todo ese arsenal de acoso y obsesiones que un especialista le pondrá nombre por si es patología, lo lógico, y ustedes ya saben, yo hubiera reaccionado disparando de vuelta con toda la información que ustedes mismas me han provisto de situaciones y expedientes que ya no exhibiré a la luz pública y quién sabe cómo se sepa o se filtre", anunció el fotógrafo.

Asimismo, Castell dijo que "por esta vez, voy a obedecer guardando bajo llave la rabia que no conduce a nada bueno y guardaré silencio".